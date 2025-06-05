Чоловік, який хворіє на епілепсію, отримав дві повістки і відмовився від мобілізації: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Кіровоградській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився їхати до навчального центру.

Про це йдеться у вироку Новоархангельського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, жителя Кіровоградщини визнали придатним до несення військової служби у «військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення охорони».

Реклама

Чоловік двічі отримав повістки, проте ухилився від мобілізації. Він прийшов на пункт збору, проте передумав їхати до навчального центру.

На суді житель Кіровоградщини провину визнав. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через те, що близько 10 років хворіє на епілепсію. У підтвердження своїх слів він надав суду відповідні документи.

«Приступи епілепсії у нього трапляються три рази на неділю. Він не відмовляється служити, але його стан його здоров`я не дозволяє цього зробити. Також наголошував, що не зміг з`явитися за повісткою, оскільки були приступи епілепсії. Щиро каявся у вчиненому, просив суворо не карати», — йдеться у свідченні підсудного.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років іспитового терміну.

Реклама

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину заперечив та заявив, що його син уже служить.