Чоловік із групою інвалідності тричі відмовився від повісток та уник мобілізації: як його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Житомирі до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, зазначивши, що зараз у нього є третя група інвалідності.

Про це йдеться у вироку Богунського райсуду м. Житомира.

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Чоловік тричі ухилявся від мобілізації

Обвинуваченим у справі є уродженець села Левків Житомирського району, раніше несудимий чоловік із середньою освітою, який працює на місцевому підприємстві.

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Як встановило слідство, чоловік перебував на військовому обліку у місцевому ТЦК та СП. 17 вересня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та підрозділах логістики.

Незважаючи на рішення ВЛК, житомирянин систематично ухилявся від призову:

20 вересня 2024 року: за місцем реєстрації чоловікові намагалися вручити повістку на відправку (команда для проходження навчання з подальшим направленням до підрозділу) на 21 вересня. Він відмовився від її отримання, про що працівники ТЦК склали акт. У зазначений день до пункту збору він не з’явився.

30 вересня 2024 року: за місцем роботи на м’ясокомбінаті йому повторно вручали повістку з викликом на 1 жовтня. Чоловік знову відмовився від підпису та не прибув до ТЦК.

5 грудня 2024 року: мобільна група ТЦК разом із поліцією прибула за місцем фактичного проживання обвинуваченого для вручення чергової повістки на 6 грудня. Житомирянин утретє відмовився від її отримання та не з’явився за викликом.

Свій саботаж чоловік пояснював скаргами на стан здоров’я та бажанням лікуватися.

Що заявив підсудний на суді

Спочатку обвинувачений не визнавав провини. Однак після допиту свідків — офіцерів ТЦК, поліцейського та дослідження відеозаписів — він повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

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Чоловік надав суду офіційні документи, згідно з якими 12 січня 2026 року (уже під час досудового розслідування та судового процесу) експертна команда встановила йому 3-тю групу інвалідності за загальним захворюванням. На цій підставі на початку лютого 2026 року він отримав офіційну відстрочку від призову під час мобілізації.

Рішення суду

При призначенні покарання суд урахував щире каяття, відсутність судимостей, позитивні характеристики з роботи та місця проживання, а також наявність стійкого розладу здоров’я (3-тя група інвалідності), який суттєво знижує суспільну небезпеку особи та ризик повторних правопорушень. Також суд взяв до уваги свіжу практику Верховного Суду щодо можливості застосування умовних термінів за ст. 336 КК України.

Богунський районний суд м. Житомира ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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