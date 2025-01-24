Чоловік категорично відмовився отримувати повістку та побив знайомого: все закінчилось несподівано

Житель Хмельниччини відмовився отримувати повістку через "хворих батьків". Через кілька днів він під час пиятики побив знайомого. Як це закінчилось?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Крім того через кілька днів після спілкування із військовими із ТЦК, він побив знайомого.

Про це йдеться у вироку Білогірського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, житель Хмельниччини 17 липня категорично відмовився отримувати повістку від військових із ТЦК. Таким чином він ухилився від мобілізації. А вже 22 липня під час пиятики на березі річки Горинь він побив знайомого.

На суді чоловік провину в ухиленні від мобілізації визнав частково. Він заявив, що "не хотів отримувати 17 липня 2024 року повістку та не з`явився 18 липня 2024 року до ТЦК для проходження військової служби, оскільки не мав на кого залишити своїх хворих батьків". Також підсудний підтвердив, що під час розпиття алкоголю він вдарив давнього знайомого, з яким був у неприязних стосунках. Житель Хмельниччини просив не карати його суворо.

Працівники ТЦК на суді підтвердили, що чоловік категорично відмовився від мобілізації, що було зафіксовано на камеру.

Суд врахував те, що за місцем проживання житель Хмельниччини характеризується негативно. Він "ніде не працює, зловживає алкогольними напоями, схильний до вчинення хуліганських дій".

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 125, ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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