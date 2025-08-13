Чоловік ховався від ТЦК у магазині та викликав швидку, бо вважає "мобілізацію незаконною": його покарали

Мобілізація / © ТСН

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який намагався уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку Томашпільського районного суду Вінницької області.

За даними суду, житель Вінниччини 22 жовтня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік повідомив, що йшов до магазину в селі Антонівка. Там його зупинили поліцейські та повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. Також разом із правоохоронцями були працівники ТЦК. Чоловік наполягав, що він нікуди не поїде та викликав поліцію. Проте вони нібито «хапали його за руки». Тоді підсудний втік до магазину, де йому нібито стало зле і він викликав швидку. Далі житель Вінниччини прийшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте він відмовився від мобілізації.

«За вказаною повісткою він не з`явився, оскільки щодо нього працівниками поліції та працівниками РТЦК та СП були вчинені неправомірні дії та тому, що вважає норми закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку нечинними та неконституційними. З висновком ВЛК він не погоджується, та хоче додаткових обстежень, однак рішення ВЛК ним не оскаржувалося», — йдеться у повідомленні.

Чоловік заявив, що «він є християнин та вірить в Бога, крім того зазначив, що в нього хвора дружина, яка потребує підтримки, фінансової допомоги та лікування».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

