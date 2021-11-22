Чоловік лаявся та жбурнув з балкона банку на голову жінки з дітьми: дворічного малюка врятував лише зимовий одяг

Чоловік лаявся та жбурнув з балкона банку на голову жінки з дітьми: дворічного малюка врятував лише зимовий одяг

Схожі історії - про сусідів, які не дають спокійно жити, непоодинокі.

У Києві чоловік спершу гучно лаявся, а потім кинув скляну банку в бік матері з двома дітьми. Старший син був на віддалі, його не зачепило. А от молодшого - врятував лише щільний одяг. Мешканці будинку кажуть, що сусід поводиться так не вперше. Але вони не можуть дати йому раду.

Про те, як діяти в таких ситуаціях - 22 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня Юлія разом із синами та подругою і її дітьми поверталися додому з прогулянки.

"Стоїть чоловік, дуже голосно щось кричить, не в адекваті і до того ж на мене націлено кричить", - розповідає потерпіла Юлія Солдатіна.

Його вони бачили вперше. Але зрозуміли, що йти під його балконом небезпечно.

"Ми перейшли на інший бік, а чоловік кричить" "Ах, ти прийшла? Ну я тобі зараз зроблю", - розповідає жінка.

І за мить після цього в їхній бік полетіло скло. Старший син був на віддалі, подруга з дітьми встигла відскочити.

Банка впала буквально Юлії на голову і дивом не зачепила дворічного Женю. Жінка каже - просто повезло, що дитина була у зимовому одязі.

Також читайте У Київській області пенсіонер стріляв з балкона із гвинтівки у компанію відпочивальників

Усе це на власні очі бачила й Маріка. Каже - цього чоловіка не раз зустрічала на вулиці.

"Те, що він ходить сам з собою розмовляє і кричить, то це я помічаю відколи в декрет пішла, коли почала гуляти цими вулицям", - розповідає вона.

Галина Михайлівна - сусідка зверху. Каже - чоловіка знає давно. Він тут живе змалечку. Його виховувала бабуся. Потім він доглядав її. Мав роботу. Але останнім часом ніде не працює і поводиться агресивно.

"Мабуть якась трагедія у нього сталася. Так ніхто і не знає. У нього начебто і дитина, і сім'я була. Зараз він сам живе. Спілкувався із сусідкою, а потім порізав їй двері... Схоже, що в нього щось на кшталт нападів", - зазначає вона.

Схожі історії - про сусідів, які не дають спокійно жити, непоодинокі. Якщо поведінка людини реально загрожує життю інших, юристи радять викликати на місце не лише поліцію, а й невідкладну екстрену психіатричну допомогу. Але тут є нюанс.

Новини Києва: чоловік кинув з балкона скляну банку в бік матері з двома дітьми

"Якщо ця особа перебуває в квартирі власній, то це може бути лише за її згодою, або згодою її родичів. Психіатрична допомога не може бути надана примусово", - пояснює адвокат Андрій Шабельніков.

Примусити може хіба суд. Якщо людина перебуває на психіатричному обліку, то сусіди можуть звернутися до лікаря-психітра, а вже той - до суду. У випадку з Юлією - ще навіть невідомо, чи є її кривдник справді психічно хворим.

Сама ж жінка надала розголосу цій справі, бо боїться, що наступного разу витівка цього чоловіка може закінчитися для когось фатально. І каже - готова довести справу до кінця.

Нагадаємо:

У Києві чоловік з балкона стріляв по людях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи.

Читайте також: