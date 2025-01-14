Чоловік на блокпосту отримав повістку та вигадав, як уникнути мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік отримав повістку та вирішив ухилитись від мобілізації. Він не прийшов до ТЦК, а тому все закінчилось у суді. Як його покарали?

В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Котовського міськрайонного суду Одеської області (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, у червні 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте ухилився від призову.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що вперше отримав повістку 2023 року на блокпосту. Тоді він отримав відстрочку від мобілізації через стан здоров'я та проходив лікування. 2024 року він знову пройшов ВЛК, яка підтвердила його придатність до мобілізації. Житель Одещини зазначив, що ухилився від військової служби, бо "злякався, та вирішив не прибувати для відправки до військової частини".

"Обвинувачений просив суд його суворо не карати, зазначив, що щиро розкаюється у тому, що вчинив злочин, просив не застосовувати до нього реальну міру покарання, у разі можливості просив призначити штраф, зазначив, що буде фінансово сприяти Збройним Силам України", - йдеться у поясненні чоловіка.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і уник мобілізації через "пораду матері".

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