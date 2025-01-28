Чоловік на вулиці отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Житель Житомирщини категорично відмовився від мобілізації. Свій вчинок він пояснював станом здоров'я та доглядом за співмешканкою. Як це закінчилось?

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ружинського районного суду Житомирської області.

За даними суду, чоловіка у квітні 2024 року визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому у приміщенні ТЦК намагались вручити повістку, проте житель Житомирщини категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "повістку йому вручали на дорозі в с. Крилівка Бердичівського району. Йому вручили повістку для того щоб з`явитись у військомат і на другий день він прийшов. 11.04.2024 він приїхав до військомату. Його там запитали чи піде він служити, він відмовився за станом здоров'я. Та те, що його співмешканка інвалід, вона глухоніма, також його мати потербує стороннього догляду". При цьому житель Житомирщини зазначив, що "рішення ВЛК він не оскаржував".

Працівниця сільради на суді зазначила, що співмешканка підсудного не зверталась до них з інформацією, що їй потрібен догляд.

Суд проаналізував матеріли справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Одещині затримали військового ТЦК.

Читайте також: