Чоловік ночував у ТЦК, але військові частини відмовлялись брати його на службу: що він робив

Чоловік стверджував, що отримав кілька повісток, але військові частини не брали його на службу. Чим це закінчилось?
У Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте військові частини відмовлялись брати його на службу.
Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.
За даними суду, у липні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним до військової служби. Йому кілька разів давали повістки, проте у лютому 2024 року житель Чернігівщини проігнорував похід до ТЦК.
На суді чоловік розповів, що за повісткою його викликали у військомат, іноді він там і ночував. Його возили в Прилуки та Житомир, але у військових частинах його не брали на службу.
"Прийшла повістка, його знов повезли у Прилуки, він пройшов комісію, сказали, що їм такого не треба. Його привезли назад в Куликівку, дали повістку з`явитися на наступний день. Він розписався за повістку, однак захворів і наступного дня не поїхав", - йдеться у поясненні підсудного.
Чоловік зазначив, що хвороба - це "перебування у стані сп`яніння".
Працівники ТЦК підтвердив, що у "навчальних центрах підсудного не приймали, інформація про це наявна і зафіксована. На його думку, причиною відмови у прийнятті обвинуваченого до навчальних центрів є вживання ним спиртних напоїв. У кожному навчальному центрі є своя приймальна комісія, свої лікарі, якщо його там не приймають, він залишається в резерві ТЦК".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації.
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