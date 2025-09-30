- Дата публікації
Чоловік одружився із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації: його покарали
У Дніпрі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.
У Дніпрі до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації.
Про це йдеться у вироку Чечелівського районного суду міста Дніпра.
За даними суду, чоловік 26 листопада 2024 року уклав фіктивний шлюб із жінкою з ІІ групою інвалідності. Таким чином він хотів уникнути мобілізації.
26 грудня 2024 року він оформив відстрочку від мобілізації.
Чоловік провину визнав. Він пояснив, що «був знайомий з жінкою, знав про її інвалідність, та з метою уникнення мобілізації одружився з нею. Відносин між ним та знайомою, як між чоловіком та жінкою не було».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Цей вирок суд замінив на 2 роки іспитового.
