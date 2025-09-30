Чоловік одружився із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації: його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Дніпрі до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чечелівського районного суду міста Дніпра.

За даними суду, чоловік 26 листопада 2024 року уклав фіктивний шлюб із жінкою з ІІ групою інвалідності. Таким чином він хотів уникнути мобілізації.

Реклама

26 грудня 2024 року він оформив відстрочку від мобілізації.

Чоловік провину визнав. Він пояснив, що «був знайомий з жінкою, знав про її інвалідність, та з метою уникнення мобілізації одружився з нею. Відносин між ним та знайомою, як між чоловіком та жінкою не було».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Цей вирок суд замінив на 2 роки іспитового.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині священник пообіцяв ухилянту за $10 тис. зробити з нього диякона.