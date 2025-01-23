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Чоловік отримав 5 повісток та відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": як це закінчилось

Чоловік отримав 5 повісток та відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": як це закінчилось

На Хмельниччині засудили чоловіка через ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Житель Хмельниччини отримав 5 повісток, проте ухилявся від мобілізації через "рішення ВЛК". Чим це закінчилось?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте ухилився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області. 

За даними суду, чоловіка у липні 2024 року визнали придатним до мобілізації. У вересні він отримав 5 повісток, проте жодного разу не прибув до ТЦК для віправлення на військову службу. 

На суді чоловік провину визнав та заявив, що ухилився від мобілізації, бо "не згідний був з висновком лікарської комісії, оскільки він хворіє та вважає себе не здатним йти у військо". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у приміщенні ТЦК категорично відмовився від повістки

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