Чоловік отримав чотири повістки і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

На Чернігівщині чоловік отримав кілька повісток, проте відмовився від мобілізації, бо вважає себе хворим. Що вирішив суд?

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав чотири повістки, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Варвинського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік у березні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його "обмежено придатним" для мобілізації. Тоді ж він отримав "бойову" повістку, проте так і не прийшов до ТЦК. Згодом жителю Чернігівщини давали повістку ще і у липні, жовтні та листопаді. Проте він постійно писав заяви про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він пояснив, що "не з`явився за викликом та написав заяву про відмову від проходження військової служби, адже він має незадовільний стан здоров`я".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте відмовився від мобілізації.

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