Чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через "свою вагу": як це закінчилось

Житель Полтавщини заявив, що відмовився від мобілізації, бо важить менше 45 кг. Що вирішив суд?

У Полтавській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік у червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді житель Полтавщини провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що " не прийшов до ТЦК, оскільки переплутав дату. Крім зазначеного, пояснив, що його вага є меншою, ніж 45 кг, він має певні вади зі здоров`ям, однак медичних документів на підтвердження наявності захворювань надати не може".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав чотири повістки, проте ухилився від мобілізації.

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