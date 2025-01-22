Чоловік отримав повістку, але його не мобілізували: що він вигадав

Чоловік з Кіровоградської області отримав повістку, але ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що нібито займається волонтерством. Як це закінчилось?

У Кіровоградській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

За даними суду, житель Кіровоградщини у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "умисно ухилився від призову на військову службу, оскільки хворіє та злякався за власне життя, в даний час займається волонтерською діяльністю".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте військові частини відмовлялись брати його на службу.

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