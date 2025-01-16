Чоловік отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: що він попросив

Житель Сумщини на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації, проте просив призначити йому іспитовий термін замість реального. Що вирішив суд?

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лебединського районного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У жовтні чоловік отримав повістку та повинен був виїхати на службу, проте не прийшов до ТЦК.

На суді житель Сумщини провину визнав. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, "однак відмовився в подальшому їхати до військової частини, пояснивши це тим, що він відмовляється служити оскільки боїться загинути. Також він повідомив, що не має наміру проходити військову службу під час воєнного стану".

Під час судових дебатів прокурор просив суд про 3 роки позбавлення волі для підсудного. Житель Сумщини ж просив замінити реальне покарання на іспитовий термін.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, 51-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації.

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