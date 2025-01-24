Чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації, бо "його брат у ЗСУ": як це закінчилось

Житель Закарпаття на суді переконував, що "боїться війни, а його рідний брат служить у ЗСУ". Як його покарали?

У Закарпатській області до 3 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Міжгірського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, у грудні 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Військовослужбовці ТЦК намагались вручити йому повістку, проте житель Закарпаття написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "боїться війни, а його рідний брат уже проходить службу у ЗСУ".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Закарпаття винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Оскільки чоловік перебував на іспитовому терміні через поширення порнографії та мав непогашену судимість, йому присудили 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у приміщенні ТЦК категорично відмовився від повістки.

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