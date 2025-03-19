Чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік отримав повістку, проте написав відмову від мобілізації. Як це закінчилось?

У Запоріжжі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, у грудні 2023 року чоловіка визнали "обмежено придатним" до мобілізації. Того ж дня йому дали повістку, проте житель Запоріжжя відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "він відмовився від відправки на службу, підписавши відмову від мобілізації у зв`язку зі станом здоров`я, та пішов з РТЦК та СП. Також вказав, що повністю визнає фактичні обставини викладені в обвинувальному акті, висновок військово лікарської комісії не оскаржував, бажає після розгляду справи добровільно піти до війська".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку поштою і вигадав нову "релігію", щоб ухилитись від мобілізації.

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