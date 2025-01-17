Чоловік отримав повістку і понад рік ховався від мобілізації: чому його відпустили на волю

Чоловік ухилився від мобілізації, проте суд врахував те, що він донатив на ЗСУ та розкався. Як покарали жителя Полтавщини?

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

За даними суду, у жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У листопаді 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Полтавщини провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "для відправки не з`явився, так як на його утриманні знаходиться пристаріла мати, яка самостійно не може себе обслуговувати, тому він не може її залишити одну".

Суд проаналізував матеріали справи та врахував те, що чоловік "за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину, здійснює донати для ЗСУ, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває". А тому жителя Полтавщини визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, 51-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації.

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