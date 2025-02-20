Чоловік отримав повістку і рік ховався від мобілізації: що він вигадав і як це закінчилось

Житель Тернопільщини рік уникав мобілізації. На суді він поскаржився, що є "релігійним" і не може брати зброї до рук. Як це закінчилось?

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та рік уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому дали повістку, проте житель Тернопільщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що від 2014 року є парафіянином Помісної церкви Євангельських християн-баптистів і це нібито "забороняє йому брати у руки зброю".

"Він не пам`ятає чи вручалась йому повістка 15.02.2024. Також не пам`ятає чи він прибував до ТЦК 16.02.2024, оскільки він неодноразово туди з`являвся. Він декілька раз показував працівникам ТЦК, що належить до релігійної організації, яка не допускає користування зброєю та заявляв, що хоче проходити відповідну службу, проте вони все це ігнорували та казали, що такі документи в них не проходять", - йдеться у заяві підсудного.

Працівниця ТЦК зазначила, що житель Тернопільщини категорично відмовився отримувати повістку, про що був складений відповідний акт.

Юристка із ТЦК зазначила, що від підсудного "надходила заява про те, що він хоче військову службу замінити на альтернативну службу. Однак, альтернативна служба замінюється лише тоді коли йде строкова невійськова служба, а зараз в країні війна. Йому була надіслана поштою відповідь, однак конверт повернувся назад. Вона його пам`ятає, оскільки від нього поступали скарги, на які вона давала відповідь".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили 44-річного чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації.

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