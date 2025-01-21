Чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації: що він зробив

У Запоріжжі чоловік отримав повістку, проте більше року уникав мобілізації. На суді він поскаржився на рішення ВЛК. Чим це закінчилось?

У Запоріжжі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та рік ухилявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16 січня 2025 року (назва суду недекомунізована - ред.).

Відомо, що підсудний працює охоронцем в одному із магазинів у Запоріжжі. У грудні 2023 року його визнали придатним до мобілізації та дали повістку. Проте чоловік так і не прийшов до ТЦК та більше року уникав мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК, рішення ВЛК він не оскаржував.

"Обвинувачений зазначив, що вважає висновок ВЛК про його придатність до військової служби неправильним, оскільки з 2016 року він щорічно отримував відстрочку від проходження служби за станом здоров`я. Він просив лікарів ВЛК відновити медичну документацію, яка залишилася за місцем його реєстрації в м. Маріуполі, проте його вимога була проігнорована. Разом з тим, висновок ВЛК він не оскаржував", – йдеться у матеріалах справи.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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