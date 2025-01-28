Чоловік отримав повістку і сховався від мобілізації: все закінчилось несподівано

Житель Сумщини на суді заявив, що не хоче служити в армії, а від мобілізації три тижні ховався у знайомого. Що вирішив суд?

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у жовтні 2024 року отримав повістку на відправлення до військової частини. Проте він так і не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "пройшов військово-лікарську комісію та йому була вручена повістка на відправку на службу. По повістці він мав прибути з речами на 9 годину наступного дня. Він зібрав речі, прийшов на автобусну зупинку, але потім йому стало погано та вирішив піти до товариша. У товариша він був три тижні, оскільки знав, що будуть шукати. Проходити військову службу він не бажає, оскільки боїться загинути. На даний час його трясе від слова військкомат".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Сумщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні засудили студента, який відмовився від мобілізації.

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