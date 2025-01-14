Чоловік отримав повістку і уник мобілізації через "пораду матері"

На суді чоловік спершу провину заперечував та заявив, що це "мати йому порадила" ухилитися від мобілізації. Згодом він розкаявся. Що вирішив суд?

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бобровицького районного суду Чернігівської області.

За даними суду, у липні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК, проте житель Чернігівщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік спершу провину заперечив. Він пояснив, що "неподалік від свого господарства побачив військових, які попрохали надати їм паспорт, а потім повезли до ТЦК та запропонували пройти ВЛК. Пройшовши огляд лікарів, отримав висновок про придатність його до служби. Повернувшись до ТЦК військові йому повідомили, що 09.07.2024 він о п`ятій годині ранку повинен прибути до ТЦК та відпустили додому, але наступного для він не прибув до ТЦК для направлення для подальшого проходження служби по мобілізації, оскільки послухався матір, яка заборонила йому проходити службу".

Під час судових дебатів чоловік провину визнав та виявив бажання служити у ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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