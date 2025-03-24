Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: він назвав причину і поплатився

Житель Дніпропетровщини ухилився від мобілізації. На суді він назвав причини своїх дій.

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації. 16 травня 2024 року йому намагались вручити повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації. Також він написав заяву про відмову від служби в армії під час воєнного стану.

На суді чоловік провину визнав, проте заявив, що не згоден із рішенням ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Житель Дніпропетровщини стверджував про "проблеми зі здоров'ям" та наполягав, що комісію він пройшов "за пів години". Підсудний додав, що попри свої переконання, рішення ВЛК він не оскаржував, хоча мав таку можливість.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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