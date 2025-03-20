Чоловік отримав повістку і викликав поліцію до ТЦК: як це закінчилось

Житель Сумщини відмовився від мобілізації, бо "не бачить сенсу служити в армії". Що вирішив суд?

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у лютому 2025 року ухилився від мобілізації. Він отримав "бойову" повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік розповів, що сам прийшов до ТЦК, оскільки отримав повістку. Там він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Житель Сумщини стверджував, що у приміщенні військкомату він пробув більше 3 годин, після чого викликав поліцію та категорично відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що він "не бачить сенсу служити в армії".

Працівники ТЦК зазначили, що чоловіка до них привезла поліція, оскільки підсудного розшукували за ухилення від мобілізації. У військкоматі той відмовився від служби в Силах оборони.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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