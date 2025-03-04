Чоловік отримав повістку і вирішив стати батьком-одинаком: чим це закінчилось

Чоловік отримав повістку та звернувся до суду, що його ексдружину позбавили батьківських прав, а його не мобілізували. Чим це закінчилось?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ярмолинецького районного суду Хмельницької області.

За даними суду, житель Хмельниччини у липні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік частково визнав провину. Він розповів, що "в липні 2024 року у хвіртці його паркану представники ТЦК залишили повістку. Після цього він пішов до юриста ТЦК та зібрав відповідні документи на отримання відстрочки. Згодом його відправили на військово-лікарську комісію та виписали повістку".

Житель Хмельниччини підтвердив, що відстрочки від мобілізації у нього немає. Проте він стверджував, що самостійно виховує сина.

"У вересні 2024 року до Ярмолинецького районного суду Хмельницької області він подав позов про позбавлення матері його сина батьківських прав. Йому ніхто нічого не повідомляв, що для надання відстрочки необхідне рішення суду про позбавлення матері дитини батьківських прав. Ствердив, що повідомляв РТЦК про наявність на його утриманні неповнолітнього сина. Перед врученням бойової повістки він говорив юристу, що на його утриманні перебуває неповнолітній син", - йдеться у свідченні жителя Хмельниччини.

Мати чоловіка на суді заявила, що це вона у липні 2024 року не пустила сина до ТЦК. Вона наполягала, що чоловік самостійно виховує сина, а мати дитини рідко до них приїздить.

10-річний син чоловіка на суді розповів, що "мати разом із ним не проживає, він її бачив минулого року на свій день народження. Тато піклується про нього та матеріально утримує".

Суд встановив, що у листопаді 2024 року матір дитини таки було позбавлено батьківських прав. 20 лютого 2025 року чоловік отримав відстрочку від мобілізації.

Проте суд зауважив, що у липні 2024 року чоловік не мав відстрочки від мобілізації. А тому чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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