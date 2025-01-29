Чоловік отримав повістку і заявив, що "не хоче служити у ЗСУ": як це закінчилось

Житель Дніпропетровщини отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. Що вирішив суд?

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та заявив, що "не хоче служити у ЗСУ".

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, у липні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав "бойову" повістку та повинен був 20 липня 2024 року прийти до ТЦК для відправлення на службу. Проте житель Дніпропетровщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "бажання служити в лавах ЗСУ не має".

Працівник ТЦК та медики з ВЛК підтвердили, що чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте він так і не прийшов до ТЦК.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Одещині затримали військового ТЦК.

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