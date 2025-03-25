Чоловік отримав повістку і заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови: що він хотів

Житель Житомирщини у суді зазначив, що він може служити в армії, проте лише за умови, що ремонтуватиме техніку. Що вирішив суд?

У Житомирській області до 2 років обмеження волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними суду, житель Житомирщини у лютому 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "причиною такої відмови став попередній конфлікт з працівниками ТЦК, яким він повідомив, що бажає проходити військову службу за спеціальністю - по ремонту техніки, однак в грубій формі отримав відмову та роз`яснення, що буде служити там, куди його пошлють. Наступного дня до ТЦК він не з`явився. В подальшому, вже після порушення кримінальної справи, він звертався до РТЦК та командира бригади з пропозицією взяти його на військову службу за спеціальністю, але йому відмовили, оскільки відносно нього наявне кримінальне провадження за ухилення від мобілізації. Вказав, що з початку війни він займався волонтерською роботою, ремонтував безкоштовно техніку для ЗСУ. Також, він бажає проходити військову службу, але за спеціальністю".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років обмеження волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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