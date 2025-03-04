Чоловік отримав повістку і заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови: як це закінчилось

Житель Волинської області заявив, що погодиться на мобілізацію, якщо держава поверне йому вилучене майно. Як це закінчилось?

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка у травні 2024 року визнали придатним до мобілізації. Йому дали "бойову повістку", проте житель Волині відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "від отримання повістки відмовився, оскільки держава не повертає належне йому майно, вилучене в нього у кримінальному провадженні щодо нього та ще трьох осіб, яке вже тривалий час перебуває на розгляді Броварського міськрайонного суду Київської області. Повідомив, що свій обов'язок перед державою виконає після виконання державою свого обов'язку по поверненню його майна".

Суд відхилив вимогу чоловіка, оскільки вона не узгоджується із чинним законодавством.

Жителя Волині визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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