Чоловік отримав повістку поштою і відмовився від мобілізації, бо "він працевлаштований": як це закінчилось

Житель Житомирщини на суді заявив, що він відмовився від військової служби, оскільки офіційно працює і його "не повинні мобілізовувати". Чим це закінчилось?

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У травні 2024 року він отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "офіційно працевлаштований, тому підстави для його мобілізації відсутні". Його мати заявила, що чоловік отримав повістку поштою та пройшов ВЛК. Він відмовився від мобілізації, бо "працює". Вона підтвердила, що ніхто з членів родини інвалідності не має.

Військовий ТЦК на суді зазначив, що житель Житомирщини "відмовився від отримання повістки та власноруч написав заяву про відмову від отримання повістки та подальшої мобілізації. Крім того пояснив, що заяв від обвинуваченого про відстрочку від військової служби не надходило".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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