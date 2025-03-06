Чоловік отримав повістку поштою і вигадав нову "релігію", щоб ухилитись від мобілізації: як це закінчилось

На суді чоловік стверджував, що його "релігія" забороняє брати участь у бойових діях. Він ствердив, що в Україні його релігійна спільнота не зареєстрована.

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Маньківського районного суді Черкаської області.

За даними суду, жителя Черкащини визнали придатним до мобілізації. У жовтні 2024 року він категорично відмовився отримувати повістку та не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що отримав повістку поштою та прийшов до ТЦК. Там його спрямували на ВЛК та згодом намагались вручити "бойову повістку", яку він категорично відмовився отримувати. Житель Черкащини стверджував, що він вірить, що "людина - це теж бог", але в Україні жодної такої релігійної організації не зареєстровано. Чоловік стверджував, що він хотів пройти альтернативну невійськову службу.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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