Чоловік отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Житель Дніпропетровщини категорично відмовився від повістки через "тілесне здоров'я", проте він на суді провину так і не визнав. Чим це закінчилось?

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, у 2023 році чоловіка визнали придатним до мобілізації. У приміщенні ТЦК йому намагались вручити повістку, проте призовник категорично відмовився її отримувати, про що було складено акт.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "у кожної людини є інформаційне та матеріальне поле. Воно пов`язане з тілесним здоров`ям. У нього є знання. 27 вересня 2023 року він пройшов комісію в приміщенні Павлоградського військомату, а також в Павлоградській лікарні № 1. Це він пройшов, але без повного дослідження аретмії серця. Документів на підтвердження цього у нього немає. Він не оспорював результати комісії. До лікарів він не звертався. Після комісії повістка йому вручалася. Він відмовився її отримувати у зв`язку з небезпекою. Був складений акт. У повістці було зазначено, що він повинен був прийти 29 вересня 2023 року. Він не прийшов. На обліку лікарів він не перебуває. Сім`ї у нього немає, майже 20 років він ніде не працює".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і уник мобілізації через "пораду матері".

Читайте також: