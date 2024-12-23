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Чоловік отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Чоловік категорично відмовився від призову.

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області. 

За даними суду, чоловік перебуває на військовому обліку з 13.10.1995 року. Він у 2024 році пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У червні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте він відмовився від мобілізації та написав заяву. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "боїться за своє життя і здоров`я. В судовому засіданні також висловив категоричне небажання проходити службу в ЗСУ". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік прийшов оновити дані в ТЦК і "випадково" отримав повістку.

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