Чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації через свій вік: його покарали

59-річний чоловік зазначив, що відмовився від мобілізації через свій вік. Він додав, що якби був молодшим, то б пішов до армії.

У Тернопільській області до 2 років іспитового терміну засудили 59-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, житель Тернопільщини 23 лютого 2024 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що є особою передпенсійного віку. Житель Тернопільщини зазначив, що 2022 року переніс операцію та не може ефективно служити у війську. Чоловік пояснив, що якщо він був би молодшим, то б мобілізувався та додав, що його зяті уже захищають Україну.

Суд встановив, що чоловіку 59 років і він дійсно переніс оперативне втручання.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку поштою і вигадав нову "релігію", щоб ухилитись від мобілізації.

Читайте також: