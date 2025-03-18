Чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію лише за однієї умови: як це закінчилось

Житель Одещини отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Він зазначив, що готовий служити в армії лише за однієї умови.
В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Балтського районного суду Одеської області.
За даними суду, жителя Одещини визнали придатним до мобілізації. У серпні він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав частково. Він заявив, що у суді проти нього розглядають ще одну справу за статтею 246 КК України (незаконна вирубка лісу). Житель Одещини визнав, що це не є підставою для відстрочки від мобілізації. Проте він заявив, що "що погодиться проходити військову службу тільки у випадку зняття з нього обвинувачень та закриття кримінального провадження".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, чоловік отримав повістку поштою і вигадав нову "релігію", щоб ухилитись від мобілізації.
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