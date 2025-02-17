Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловік отримав три повістки, але його не мобілізували: що він зробив

Чоловік отримав три повістки, але його не мобілізували: що він зробив

На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Житель Хмельниччини отримав три повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. На суді він провину заперечував. Чим це закінчилось?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, житель м. Старокостянтинів у серпні-вересні 2024 року отримав три повістки, проте він ухилився від мобілізації. 

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "відмовлявся отримувати повістки про призов по мобілізації та не з`являвся до ТЦК за викликом для відправки до військової частини по мобілізації, так як був не згідний з висновком ВЛК про те, що він здоровий та придатний для проходження військової служби, оскільки він має підвищений тиск та є обмежено придатним". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Харкові до 3 років позбавлення волі засудили 54-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Читайте також: 

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 лютого. "Турборежим" Трампа, відбиття Торецька і кріндж від попів Росії

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 лютого. "Турборежим" Трампа, відбиття Торецька і кріндж від попів Росії

Повʼязані теми:

Наступна публікація