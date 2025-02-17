Чоловік отримав три повістки, але його не мобілізували: що він зробив

Житель Хмельниччини отримав три повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. На суді він провину заперечував. Чим це закінчилось?
У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.
За даними суду, житель м. Старокостянтинів у серпні-вересні 2024 року отримав три повістки, проте він ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "відмовлявся отримувати повістки про призов по мобілізації та не з`являвся до ТЦК за викликом для відправки до військової частини по мобілізації, так як був не згідний з висновком ВЛК про те, що він здоровий та придатний для проходження військової служби, оскільки він має підвищений тиск та є обмежено придатним".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові до 3 років позбавлення волі засудили 54-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
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