В одній області отримав повістку, а в іншій - бронювання: чоловік вигадав, як уникнути мобілізації

Житель Сум після того, як отримав повістку, переїхав на Харківщину та отримав там бронювання. Чи покарали його?

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та намагався ухилитись від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду м. Суми.

За даними суду, чоловік 29 липня 2024 року отримав повістку для відправлення на військову службу, проте він вирішив ухилитись від мобілізації та не прийшов до ТЦК.

На суді житель Сум заявив, що після того, як отримав повістку, він "змінив місце проживання за сімейними обставинами та почав проживати у с. Мартове Чугуївського району Харківської області у рідні. Потім влаштувався на роботу слюсарем аварійно-відновлювальних робіт у "Харківводоканал". Там він отримав бронювання та був переконаний, що не підлягає мобілізації.

Керівник чоловіка листом підтвердив, що пісудний заброньований від вересня 2024 року.

Проте суд зауважив, що станом на липень 2024 року чоловік не мав бронювання та ухилився від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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