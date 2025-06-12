Чоловік отримав 4 повістки, але військові частини не брали його на службу: що він робив і як поплатився

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав 4 повістки, проте кілька військових частин відмовились брати його на службу.

Про це йдеться у вироку Чечельницького районного суду Вінницької області.

За даними суду, житель Вінниччини влітку 2024 року отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік визнав, що від двох останніх повісток він відмовився. Пояснив, що він має хворе серце та лікувався у Вінниці, проте ВЛК цього не врахувала. Він нібито намагався оскаржити рішення комісії, проте йому відмовляли у цьому.

«У 2015 році мав намір піти до АТО, однак не підійшов по стану здоров`я. У 2022 році був мобілізований та направлений у Яворів, звідки теж повернули по стану здоров`я, проте на руки ніякого підтверджуючого документу причини повернення не видавали. Крім того, до жовтня 2023 року був мобілізований до Коблево в Одеську область, але звідти його знову відправили через невідповідний стан здоров`я», — йдеться у свідченні чоловіка.

Працівник ТЦК зазначив, що дійсно одного разу військова частина відмовилась брати на службу підсудного, проте причина відмови йому невідома.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 2 років іспитового терміну.

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Нагадаємо, диякон «Свідків Єгови» отримав повістку і відмовився від мобілізації.