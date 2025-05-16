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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік отримав дві повістки і на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації: як це закінчилось

Житель Черкащини отримав дві повістки та відмовився від мобілізації. Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки і категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Христинівського районного суду Черкаської області.

За даними суду, житель Черкащини у травні 2024 року був визнаний придатним до мобілізації. Згодом він отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

«Йому було вручено повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з`явився, оскільки хворів. Про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з`явився. Стверджує, що проходити військову службу категорично відмовляється», — йдеться у вироку суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік отримав повістку, викликав поліцію та відмовився від служби у тилу.

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