Чоловік отримав дві повістки і на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації: як це закінчилось

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки і категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Христинівського районного суду Черкаської області.

За даними суду, житель Черкащини у травні 2024 року був визнаний придатним до мобілізації. Згодом він отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

«Йому було вручено повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з`явився, оскільки хворів. Про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з`явився. Стверджує, що проходити військову службу категорично відмовляється», — йдеться у вироку суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік отримав повістку, викликав поліцію та відмовився від служби у тилу.

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