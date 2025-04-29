Чоловік отримав дві повістки і пропозицію служити в тилу: він відмовився і поплатився

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бердичівського районного суду Житомирської області.

За даними суду, житель Житомирщини пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до військової служби. У квітні та липні 2024 року йому вручали повістки, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

Реклама

На суді житель Житомирщини провину не визнав. Він стверджував, що першу повістку йому не вручали, а від другої він дійсно відмовився через «стан здоров’я».

Працівник військкомату на суд пояснив, що чоловіку пропонували службу в тиловій частині забезпечення, проте він двічі відмовлявся від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років і 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.