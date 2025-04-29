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Чоловік отримав дві повістки і пропозицію служити в тилу: він відмовився і поплатився
Житель Житомирщини отримав дві повістки і ухилився від мобілізації. Яким було рішення суду?
У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Бердичівського районного суду Житомирської області.
За даними суду, житель Житомирщини пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до військової служби. У квітні та липні 2024 року йому вручали повістки, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.
На суді житель Житомирщини провину не визнав. Він стверджував, що першу повістку йому не вручали, а від другої він дійсно відмовився через «стан здоров’я».
Працівник військкомату на суд пояснив, що чоловіку пропонували службу в тиловій частині забезпечення, проте він двічі відмовлявся від мобілізації.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років і 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.