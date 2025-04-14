Чоловік отримав дві повістки і уник мобілізації: що він зробив

На Дніпропетровщині за ухилення від мобілізації засудили чоловіка / © ТСН.ua

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У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, житель Дніпропетровщини у червні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

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Згодом йому намагались дати повістку для відправлення до військової частини, проте чоловік відмовився її отримувати та ухилився від призову. У серпні 2024 року жителю Дніпропетровщини вдруге намагались дати повістку, але ситуація повторилась.

На суді чоловік провину визнав частково та заявив, що через «стан здоров’я не може бути мобілізованим».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.