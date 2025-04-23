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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік отримав кілька повісток і від 2022 року ховався від мобілізації: як це закінчилось

Житель Тернополя від 2022 року уникав мобілізації. Що він розповів і як це закінчилось?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізаці / © ТСН.ua

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, у грудні 2022 року чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Тернополя ухилився від призову до армії.

У квітні 2023 року чоловік вдруге пройшов ВЛК та отримав повістку, проте знову не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини.

На суді житель Тернополя провину визнав та розкаявся. Він заявив, що ухилився від мобілізації, бо «не готовий воювати». Чоловік просив суд не відправляти його за ґрати.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

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