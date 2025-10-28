ТСН у соціальних мережах

148
1 хв

Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: як все закінчилось

Житель Полтавщини отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: як все закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У м. Горішні Плавні Полтавської області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області.

За даними суду, 18 січня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав «бойову» повістку та у лютому 2024 року повинен був прийти до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді підсудний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «свідомо не з`явився, оскільки не був готовий ні морально, ні психологічно воювати та тримати в руках зброю, не захотів вмирати».

Суд зауважив, що хоча чоловік провину визнав, проте нічого не зробив, щоб виправити ситуацію: «Як встановлено в ході розгляду справи обвинувачений після вчинення інкримінованого злочину на початку 2024 року впродовж судового розгляду лише формально визнав вину, однак на протязі вказаного часу і станом на час судового розгляду не вживав жодних реальних і дієвих заходів для з`явлення до РТЦК та СП для проходження служби, які б були підтверджені належними доказами».

Жителя Горішніх Плавнів визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові чоловік спочатку відмовився від повістки, а коли мобілізували — втік у СЗЧ.

148
