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Чоловік отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: його покарали
Чоловік отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації. Суд його покарав.
У Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Петрівського райсуду Кіровоградської області.
За даними суду, чоловік у січні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його «обмежено придатним до військової служби». В лютому йому намагалися вручити повістку, проте житель Кіровоградщини категорично відмовився її отримувати.
На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Підсудний зазначив, що «він це зробив через поганий стан здоров`я, оскільки за станом здоров`я він не може виконувати бойові завдання. Водночас він усвідомлює, що скоїв злочин».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.