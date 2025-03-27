Чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

На Житомирщині чоловік ухилився від мобілізації / © ТСН.ua

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У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ружинського районного суду Житомирської області.

За даними суду, жителя Житомирщини визнали придатним «до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони». Йому намагались дати повістку на проходження військової служби, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

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На суді житель Житомирщини провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що «відмовився від отримання повістки. І написав заяву власноручно, що відмовляється від отримання повістки. Він сказав, що не бажаю служити, він хворий навантаження він не витримає. З якого часу перебуває на обліку у військкоматі він не знає. Він є учасником бойових дій. Його в 2014 році направив ТЦК на службу. Його судили за те що він покинув військову частину. Служив в Донецьку. Він не повернувся, бо померла дружина і він не поїхав. На війну він не піде бо не бажає служити».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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