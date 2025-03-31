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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

Житель Дніпропетровщини категорично відмовився від мобілізації. Що він заявив?

Автор публікації
Марія Бойко Марія Бойко
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, у травні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому намагались дати повістку, проте житель Дніпропетровщини категорично відмовився від служби в армії та написав відповідну заяву.

На суді чоловік чоловік провину не визнав. Він заявив, що не може бути мобілізованим «у зв`язку з проблемами зі здоров`ям, і порушенням правил проходження ним військово-лікарської комісії».

Працівники ВЛК заперечили заяву підсудного та заявили, що жодних проблем зі здоров’ям у чоловіка не було виявлено.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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