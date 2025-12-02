Чоловік отримав повістку і понад два роки ховався від мобілізації: чим усе закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

Холодногірський районний суд міста Харкова 28 листопада 2025 року ухвалив вирок щодо військовозобов’язаного, визнавши його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації

Згідно з матеріалами кримінального провадження, військовозобов’язаний прибув до територіального центру комплектування (ТЦК) 7 липня 2023 року за викликом.

Того ж дня він пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК) і, відповідно до довідки № 2070 від 07.07.2023, був визнаний придатним до військової служби.

7 липня 2023 року, о 12:58, йому під особистий підпис було вручено бойову повістку. Документ зобов’язував його прибути до пункту збору ТЦК 11 липня 2023 року, о 08:00, для подальшої відправки на службу.

Проте 11 липня 2023 року до пункту збору ТЦК він не прибув, тим самим ухилившись від проходження військової служби.

Що сказав підсудний

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою винуватість та погодився з кваліфікацією. Він пояснив причину неявки:

«Причина неявки на відправку є небажання воювати і він розумів що ухиляється від військової служби і проходити її не бажає».

Вирок суду

Суд кваліфікував дії жителя Харкова за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Обставиною, що пом’якшує покарання, суд визнав щире каяття обвинуваченого. Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.

Незважаючи на те, що обвинувачений на момент винесення вироку отримав відстрочку на підставі бронювання, як оператор заправних станцій, суд врахував:

Значну суспільну небезпечність злочину, вчиненого під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Умисне ігнорування обвинуваченим свого конституційного обов’язку по захисту Батьківщини в умовах збройної агресії РФ.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та засудили до 3 років позбавлення волі.