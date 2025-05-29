Чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації: що він вигадав і як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Богодухівського райсуду Харківської області.

За даними суду, житель Харківщини ще у серпні 2022 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що отримав повістку на блокпосту і одразу відмовився від мобілізації, оскільки «ніколи не служив в армії». Чоловік просив суд суворо його не карати, бо він виховує дитину та зараз має відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації.