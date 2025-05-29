- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації: що він вигадав і як це закінчилось
Чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації. Суд його покарав.
У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Богодухівського райсуду Харківської області.
За даними суду, житель Харківщини ще у серпні 2022 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що отримав повістку на блокпосту і одразу відмовився від мобілізації, оскільки «ніколи не служив в армії». Чоловік просив суд суворо його не карати, бо він виховує дитину та зараз має відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації.