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Чоловік отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації: як це закінчилось
Житель Волині ще 2023 року отримав повістку і ухилився від мобілізації. Що вирішив суд?
У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області.
За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте ухилився від служби в армії.
На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе «непридатним до служби», оскільки з дитинства має проблеми зі зором, проте групи інвалідності у нього немає.
Суд зазначив, що у чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення ВЛК, проте він цього не зробив.
Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації.