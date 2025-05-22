Чоловік отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте ухилився від служби в армії.

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На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе «непридатним до служби», оскільки з дитинства має проблеми зі зором, проте групи інвалідності у нього немає.

Суд зазначив, що у чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення ВЛК, проте він цього не зробив.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації.

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