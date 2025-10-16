- Дата публікації
Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "багато його знайомих загинули": як це закінчилось
Чоловік відмовився від мобілізації, бо боїться за своє життя.
У Кропивницькому до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Подільського районного суду міста Кропивницького.
За даними суду, чоловік 9 вересня 2024 року отримав у приміщенні ТЦК повістку, проте так і не прийшов для відправлення до військової частини.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК, оскільки багато його знайомих-військових загинули. Він зазначив, що має літніх батьків і боїться за своє життя, а тому вирішив ухилитися від мобілізації. Він додав, що не хоче, щоб його мобілізували.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
