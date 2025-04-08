Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "не має кого захищати

У Харкові за ухилення від мобілізації засудили чоловіка / © ТСН.ua

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У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Харкова.

За даними суду, чоловік у травні пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У серпні 2024 року він отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

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На суді чоловік чоловік провину визнав частково. Житель Харкова зазначив, що “оскільки він сирота та не має дітей та інших осіб кого йому потрібно захищати, не вважає себе особою, яка готова служити. Зазначив, що 21.05.2024 проходив ВЛК та його було визнано придатним до військової служби, він надавав довідку, що має виразку. Зазначив, що власноруч писав заяву про відмову від проходження військової служби”.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові "свідок Єгови" отримав повістку і відмовився від мобілізації.