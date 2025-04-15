Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "ухилення не є злочином": чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тальнівського районного суду Черкаської області.

За даними суду, в жовтні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловікові дали повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації.

Реклама

На суді житель Черкащини спочатку провину заперечив, бо «не вважає ухилення від мобілізації злочином». Він додав, що «не є військовим і не хоче завдавати шкоди іншим людям». У судових дебатах чоловік все ж провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік отримав дві повістки та уник мобілізації.